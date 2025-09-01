Audi considera meta recorde de vendas de 2 milhões de carros, diz fonte

BERLIM (Reuters) - A Audi poderia ter como meta de longo prazo vendas anuais de pelo menos 2 milhões de carros, um quinto a mais do que em 2024, de acordo com uma nova estratégia que a marca de luxo da Volkswagen deve lançar ainda este ano, segundo uma fonte próxima ao assunto.

A meta em potencial, que até não foi divulgada, representaria um recorde anual para a montadora alemã e aponta para uma abordagem mais agressiva após alguns anos difíceis em que suas vendas caíram.

A Audi tem sido uma dor de cabeça para a controladora Volkswagen, sofrendo com atrasos no lançamento de modelos e contratempos tecnológicos que aumentaram a distância em relação aos rivais, desafios que estão sendo agravados pelas tarifas de automóveis dos EUA, que forçaram a empresa a reduzir suas perspectivas.