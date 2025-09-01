BYD recua na bolsa após forte queda no lucro trimestral

A BYD fabricou 353.090 veículos elétricos e híbridos plug-in globalmente no mês passado, uma queda de 3,78% em relação ao ano anterior, após uma queda de 0,9% em julho, de acordo dados enviados ao mercado de Hong Kong nesta segunda-feira.

Analistas têm afirmado a vantagem competitiva da BYD está sendo corroída pelos esforços do governo chinês para impedir uma guerra de preços no setor.

O lucro líquido da maior produtora de veículos elétricos do mundo caiu 30% no segundo trimestre, para 6,4 bilhões de iuans (US$895 milhões), em relação ao ano anterior. Isso se seguiu a uma duplicação do lucro no primeiro trimestre.

As ações da BYD listadas em Hong Kong fecharam em queda de 5,2%. Os papeis listados em Shenzhen, encerraram em baixa de 3,8%.

A BYD aumentou as vendas rapidamente nos últimos anos, aproveitando sua cadeia de suprimentos verticalmente integrada para financiar cortes agressivos de preços e liderar uma guerra que já dura anos no setor automotivo da China.

Mas as autoridades chinesas, preocupadas com a saúde do setor, ordenaram que as montadoras parassem com os cortes de preços.