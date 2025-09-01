Dólar oscila pouco em dia de feriado nos EUA; dados devem moldar a semana

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,10%, a R$5,461 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a baixa volatilidade do dólar nos mercados globais, uma vez que muitos agentes financeiros optavam por segurar grandes apostas diante da falta da referência do mercado dos EUA, que está fechado por conta do feriado do Dia do Trabalho.

Ao longo da semana, por outro lado, não faltarão fatores a serem considerados pelos investidores em suas negociações, com destaque para a publicação de dados econômicos no Brasil e nos EUA.

O destaque da agenda brasileira ocorrerá já na terça-feira, quando serão divulgados dados do PIB do Brasil para o segundo trimestre. A expectativa de economistas, segundo pesquisa da Reuters, é de que o crescimento da economia desacelere para 0,3% no período na comparação com o trimestre imediatamente anterior, após expansão de 1,4% nos três primeiros meses do ano.

O mercado estará atento aos números em meio a uma política monetária restritiva, com os membros do Banco Central prometendo manter a taxa Selic em 15% ao ano por tempo bastante prolongado a fim de trazer a inflação de volta para a meta de 3%.

Nos EUA, as atenções dos agentes estarão voltadas para sexta-feira, quando o governo norte-americano publicará o relatório de emprego do mês de agosto, com o foco em possíveis sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve.