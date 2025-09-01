Dólar tem leve alta em sessão de baixa liquidez com mercado fechado nos EUA

Às 17h21, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,22%, a R$5,478 na venda.

Os movimentos do real neste pregão tiveram como pano de fundo a baixa volatilidade do dólar nos mercados globais devido ao fechamento do mercado norte-americano por conta do feriado do Dia do Trabalho, o que limitou a influência externa sobre a moeda brasileira e conteve a liquidez local.

O noticiário local tampouco trouxe novidades que justificassem apostas acentuadas para qualquer direção, mas o fato de a moeda dos EUA ter acumulado uma queda de 3,18% frente à divisa brasileira em agosto abriu espaço para ajustes de algumas posições na primeira sessão de setembro.

"O dólar até ensaiou uma queda no início do pregão, mas com a liquidez comprometida acabou valendo mais o movimento de compra local, instigada pelo dólar ter novamente encostado no piso de R$5,40 depois de mais de 3% de queda no mês passado", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

Na cotação máxima do dia, o dólar atingiu R$5,4493 (+0,50%), às 12h05. Na mínima, a moeda alcançou R$5,4158 (-0,12%), ainda na primeira hora de negociação.

A divisa de reserva global variou em faixa estreita durante toda a sessão, oscilando apenas 3 centavos de real entre a maior e a menor cotação do dia.