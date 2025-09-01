Espanhola Acciona se credencia para leilão de túnel submarino Santos-Guarujá

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa espanhola de engenharia Acciona apresentou a documentação para participar do leilão de construção e operação do primeiro túnel submarino do Brasil, a ligação entre as cidades de Santos e Guarujá em São Paulo, afirmou a companhia nesta segunda-feira.

A companhia disse que apresentou a proposta de forma independente, sem participar de consórcio.

O projeto, que prevê investimentos de cerca de R$7 bilhões, terá aporte público de até R$5,1 bilhões. O túnel terá cerca de 1 quilômetro e o prazo do contrato será 30 anos na modalidade de Parceria Público-Privada (PPP).