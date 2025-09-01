Fed deve ser independente e cometeu erros, diz Bessent

Por Jeff Mason e Andrea Shalal

ARLINGTON, Virgínia (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que o Federal Reserve é e deve ser independente, mas afirmou que o banco central norte-americano "cometeu muitos erros" e defendeu o direito do presidente dos EUA, Donald Trump, de demitir a diretora do Fed Lisa Cook por alegações de fraude hipotecária.

Trump tem criticado o Fed e seu chair, Jerome Powell, há meses por não reduzir a taxa de juros e, recentemente, atacou Powell por causa de uma reforma cara da sede do banco em Washington.