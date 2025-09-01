Ibovespa avança na abertura com apoio de Itaú; Vale recua

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha uma alta modesta nos primeiros negócios desta segunda-feira, com as ações do Itaú Unibanco entre os principais suportes em véspera de evento do banco com analistas e investidores, enquanto Vale recuava acompanhando o declínio dos preços do minério de ferro na China.

Às 10h13, o Ibovespa subia 0,31%, a 141.861,79 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, tinha variação negativa de 0,04%.

(Por Paula Arend Laier)