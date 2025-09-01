Ibovespa começa setembro em queda após recordes em agosto e com giro baixo por feriado nos EUA

O volume financeiro somou apenas R$11,98 bilhões, de uma média diária de cerca de R$24 bilhões no ano.

A queda ocorreu após o Ibovespa encerrar agosto na máxima histórica de 141.422,26 pontos (considerando fechamento), com ganho de 6,5% no mês. Também na sexta-feira, registrou o topo intradiário de 142.378,69 pontos.

De acordo com analistas, tal movimento ocorreu após uma safra de resultados de segundo trimestre acima do esperado das empresas brasileiras combinada com um cenário mais favorável para a queda dos juros nos Estados Unidos e no Brasil.

Nesta segunda-feira, destacou o estrategista Felipe Paletta, da EQI Research, a pesquisa Focus mostrou nova revisão para baixo em previsões de mercado para o IPCA em 2025 e 2026, corroborando o quadro cada vez melhor para queda da Selic.

Mas, acrescentou, números mais fracos sobre a atividade da indústria no país, embora endossem as apostas de um movimento de recuo dos juros, acabam trazendo preocupações sobre o resultado das empresas e desencadeando uma certa aversão a risco.

Na visão de Paletta, diante dessa combinação e um feriado nos EUA, que tira um pouco de liquidez dos mercados, o que se viu nesta sessão foi um mercado "um pouco mais lateralizado, em compasso de espera".