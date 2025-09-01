Ibovespa tem alta discreta com Itaú em dia de feriado nos EUA; Vale recua

A primeira sessão de setembro ocorre após o Ibovespa encerrar agosto na máxima histórica - o topo intradiário também foi atingido na sexta-feira, em 142.378,69 pontos - e com ganho de 6,5% no mês, após uma safra de resultados acima do esperado e com a perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos.

"A sinalização de corte de juros pelo Fed reforça o papel central da política monetária na precificação dos ativos de risco, beneficiando especialmente a bolsa brasileira, que segue descontada frente a outras economias emergentes", afirmou a equipe do BB Investimentos em relatório a clientes.

"Com base em nosso modelo 'bottom-up', projetamos o Ibovespa em 161 mil pontos para os próximos 12 meses, com cenário base em 153 mil pontos até o fim de 2025", acrescentaram.

Na visão de estrategistas do BTG Pactual, também um cenário de inflação mais benigno está aumentando as chances de que o ciclo de flexibilização monetária no Brasil comece mais cedo - em dezembro - do que o esperado.

"Acreditamos que as perspectivas de um início antecipado do ciclo de flexibilização podem atrair a atenção dos investidores, especialmente dos estrangeiros. Normalmente, os ciclos de flexibilização monetária são seguidos por preços mais altos das ações", afirmaram em relatório a clientes.

Os analistas também destacaram que a postura mais "dovish" do Federal Reserve também pode acelerar o ciclo de flexibilização nos EUA e acrescentaram que agora esperam que o ciclo de cortes dos juros norte-americanos comece em setembro, com um total de três reduções de 0,25 ponto percentual.