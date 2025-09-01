Lagarde alerta sobre riscos para a economia mundial de interferência de Trump no Fed

PARIS (Reuters) - As medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para remover o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ou a diretora Lisa Cook representariam um "perigo muito sério para a economia dos EUA e mundial", disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta segunda-feira.

Trump tem atacado repetidamente Powell por não reduzir a taxa de juros de curto prazo e ameaçou demiti-lo. Trump também está tentando demitir a diretora Lisa Cook.

"Se a política monetária dos EUA deixar de ser independente e passar a depender dos ditames desta ou daquela pessoa, acredito que o efeito sobre o equilíbrio da economia norte-americana poderia, como resultado dos efeitos que isso teria em todo o mundo, ser muito preocupante, porque é a maior economia do mundo", disse Lagarde à Radio Classique.