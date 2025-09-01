Mercado reduz ligeiramente expectativas de inflação e ajusta estimativa de PIB para cima no Focus

SÃO PAULO (Reuters) - Agentes do mercado ajustaram para baixo suas estimativas para a inflação neste ano e no próximo, ao mesmo tempo que também alteraram ligeiramente suas expectativas para o crescimento da economia brasileira também para 2025 e 2026, mostrou a pesquisa Focus, do Banco Central, nesta segunda-feira.

Para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referência do Banco Central para a meta de inflação, os agentes ajustaram em 0,01 ponto percentual para baixo a previsão para o final deste ano, a 4,85% ante 4,86%, ao passo que para 2026 o movimento foi de redução em 0,02 ponto, para 4,31% ante 4,33%.

A meta de inflação é de 3% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O mercado reduziu pela 14ª semana seguida sua estimativa de inflação para este ano e pela sétima semana seguida as expectativas para a alta dos preços no ano que vem.