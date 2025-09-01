Nestlé demite presidente-executivo após violação do código de conduta

(Reuters) - A Nestlé demitiu seu presidente-executivo, Laurent Freixe, após uma violação do código de conduta da companhia, informou a empresa nesta segunda-feira, nomeando como sucessor no cargo Philipp Navratil.

A Nestlé disse que a saída de Freixe ocorre após uma investigação supervisionada pelo presidente do conselho, Paul Bulcke, e pelo diretor independente Pablo Isla sobre um relacionamento amoroso não público com uma subordinada direta que viola o código de conduta empresarial da empresa.

"Esta foi uma decisão necessária", disse Bulcke em um comunicado. "Os valores e a governança da Nestlé são fortes alicerces de nossa empresa. Agradeço a Laurent por seus anos de serviço."