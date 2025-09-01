Plantio de milho 1ª safra 25/26 atinge 6,7% no centro-sul, diz AgRural

SÃO PAULO (Reuters) - O plantio da primeira safra de milho 2025/26 na região centro-sul do Brasil atingiu 6,7% da área estimada até a última quinta-feira, contra 3,2% na semana anterior e 7,7% há um ano, segundo levantamento da AgRural divulgado nesta segunda-feira.
Em nota, a consultoria afirmou que a semeadura ainda está concentrada nos Estados do Sul, tendo ganhado fôlego com as chuvas recentes. Mas em algumas áreas, os produtores ainda aguardam o aumento das temperaturas para acelerar os trabalhos, acrescentou.
(Por Letícia Fucuchima e Gabriel Araujo)
