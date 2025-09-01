PPSA vê potencial de mais óleo que o previsto em leilão do pré-sal inédito em dezembro

O certame oferecerá ao mercado a totalidade da participação da União nessas áreas, que hoje corresponde a 3,5% em Mero, 0,551% em Tupi e 0,950% em Atapu.

A diretora técnica da PPSA, Tabita Loureiro, disse que as regras têm como objetivo trazer maior transparência para o certame e também mais atratividade para os investidores.

Além dos executivos da PPSA, estiveram presente no evento representantes de empresas que já estão nas áreas, como Petrobras e Shell, e de outras que ainda não participam nesses ativos, como Ecopetrol, BP, Petronas, Qtar Petroleum.

Os valores mínimos a serem cobrados de cada área também serão anunciados quando for publicado o edital.

Caso a perspectiva de que tais áreas tenham mais petróleo que o previsto se confirme posteriormente, os vencedores no leilão poderão ter uma participação na jazida elevada, mediante pagamentos adicionais no futuro.

O edital do leilão também poderá prever diferentes cenários para o preço do petróleo e prever cobranças adicionais dos investidores caso o barril fique acima do previsto no futuro.