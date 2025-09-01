Presidente do BRB mostra confiança em conclusão de aquisição de ativos do Master

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo do Banco de Brasília (BRB), Paulo Rodrigues Costa, demonstrou confiança nesta segunda-feira sobre uma eventual aprovação da aquisição de parte do Banco Master, citando que o conjunto de ativos selecionados é "seguro e capaz de agregar estrategicamente nosso posicionamento de mercado".

"Contratamos uma equipe muito qualificada de assessores externos para revisar todo o perímetro (conjunto de ativos do Master) e concluir as diligências", disse o executivo em conferência com analistas e investidores sobre os resultados de segundo trimestre do banco.

Questionado sobre eventual dificuldade para obtenção de aprovações pelo Banco Central para a aquisição diante de eventuais repercussões das operações da Polícia Federal sobre instituições financeiras e fundos na semana passada, Costa afirmou que "até agora não temos conhecimento de nenhuma ação ou investigação que estão dentro do nosso perímetro de operação".