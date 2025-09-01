Produção de petróleo e gás do Brasil supera pela 1ª vez a marca de 5 mi boe/dia

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de petróleo e gás do Brasil registrou um recorde de 5,160 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) em média em julho, superando pela primeira vez a marca dos 5 milhões, apontou nesta segunda-feira a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Considerando apenas o petróleo, a extração atingiu 3,959 milhões de barris por dia, um aumento de 5,4% na comparação com o mês anterior e de 22,5% em relação ao mesmo mês de 2024, segundo relatório mensal da agência reguladora.

Já a produção de gás natural em julho foi de 190,89 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), crescimento de 5,1% frente a junho e de 26,1% na comparação com julho de 2024.