Prorrogação do drawback para exportadores será publicada na 3ª-feira, diz Alckmin

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira que a portaria prorrogando o regime de drawback será publicada na terça-feira.

A medida era uma das demandas do setor produtivo diante do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 50% a produtos brasileiros que entram naquele país.

"Quero dar uma notícia de primeira mão. Amanhã sai a portaria do drawback", disse Alckmin à CNN Brasil.