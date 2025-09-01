Reag Capital Holding negocia potencial venda do controle da Reag Investimentos

(Reuters) - A Reag Capital Holding está em tratativas visando à potencial alienação do bloco de controle da Reag Investimentos, com potenciais interessados independentes, conforme fato relevante das duas companhias ao mercado nesta segunda-feira.

"As tratativas compreendem, entre outros, a troca de informações sujeitas a acordos de confidencialidade e discussões preliminares sobre termos e condições econômicos e contratuais da possível transação", afirmaram.

As empresas acrescentaram que não há garantia de que as negociações resultarão na celebração de documento vinculante ou na consumação de qualquer transação, nem definição de preço, estrutura final ou cronograma.