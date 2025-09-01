Rede D'Or anuncia inclusão do Hospital Glória D'Or à rede Atlântica D'Or

Por Patricia Vilas Boas
SÃO PAULO (Reuters) - A Rede D'Or firmou acordo com a Atlântica Hospitais, controlada indireta do Bradesco, para incluir seu hospital Glória D'Or, localizado no Rio de Janeiro, à rede de hospitais Atlântica D'Or.
O anúncio foi divulgado em fato relevante ao mercado nesta segunda-feira.
A rede de hospitais Atlântica D'Or foi formada no ano passado, sob uma estrutura acionária onde 50,01% do empreendimento é detido pela Rede D'Or e 49,99% pela Atlântica.
Em fato relevante separado, o Bradesco disse que a expansão da parceria está "alinhada com a estratégia da Atlântica de investir na cadeia de valor do setor de saúde por meio de parcerias com players estabelecidos na operação de hospitais".
A conclusão da operação ainda depende de certas condições suspensivas, incluindo aprovações regulatórias.
(Reportagem de Patricia Vilas Boas)
