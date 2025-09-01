STOXX 600 sobe com impulso de ações de defesa e Novo Nordisk salta após dados do Wegovy

As gigantes do setor de defesa, Rolls-Royce Holdings, Rheinmetall e Hensoldt avançaram entre 2,8% e 4,5%.

Os ganhos ocorreram depois que o Financial Times noticiou que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Europa está preparando "planos bastante precisos" para enviar tropas para a Ucrânia como parte das garantias de segurança pós-conflito.

"A possibilidade de apoio adicional à Ucrânia só pode ser benéfica no que diz respeito às ações (europeias) e investidores estão realmente acreditando nisso", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado da City Index.

A britânica BAE Systems subiu 1,8%, já que a Noruega disse ter escolhido o Reino Unido para a aquisição de novas fragatas, em uma negociação no valor de cerca de 10 bilhões de libras (US$13,51 bilhões).

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, a quarta maior empresa do setor de saúde no índice STOXX 600, subiu 1,8%, depois que a empresa disse que o Wegovy reduziu o risco de ataque cardíaco, derrame ou morte em 57%, em comparação com os medicamentos rivais Mounjaro e Zepbound, da Eli Lilly, em uma comparação em condições reais.

As ações impulsionaram o setor de saúde, que teve alta de 0,27%.