Terra Santa diz que 4 mil hectares de matrículas não correspondem a áreas existentes de fato
(Reuters) - A Terra Santa Propriedades Agrícolas informou que mais de 4 mil hectares de matrículas de certos imóveis integrantes do seu ativo imobilizado não correspondem a áreas existentes de fato, mas alertou que isso não terá impacto na sua receita, conforme fato relevante enviado no domingo.
A companhia disse que um processo de regularização da documentação sobre suas propriedades detectou área total de 4.066,92 hectares não corresponde a áreas existentes de fato.
A empresa disse que está avaliando os possíveis impactos em seus registros contábeis, que provavelmente requererão a baixa contábil.
Contudo, a ausência dessas áreas não terá impacto na receita, pois não estão arrendadas, e também não terá efeito sobre a avaliação anual das terras da empresa, disse.
(Por Michael Susin em Barcelona, Editado por Joao Manuel Mauricio em Gdansk)
