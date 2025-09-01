Tesla tem oitavo mês de queda nas vendas em alguns mercados da Europa

Os registros de novos carros Tesla na França caíram 47,3% em agosto em relação ao mesmo mês de 2024, enquanto o mercado geral de automóveis cresceu quase 2,2%, mostraram dados nesta segunda-feira.

Na Suécia -- onde as vendas de veículos elétricos ficaram estáveis e o mercado geral cresceu 6% --, os registros da Tesla caíram mais de 84%, e na Dinamarca recuaram 42%. Os registros da Tesla tiveram queda de 50% na Holanda e de 4,4% na Itália.

A Noruega, onde a Tesla tem raízes profundas e praticamente todas as vendas de carros novos são elétricas, registrou um salto de 21,3% nos registros da montadora norte-americana. Mas os registros da BYD saltaram 218%.

AUMENTOS TÍMIDOS EM VENDAS NA ESPANHA E EM PORTUGAL

Após sete meses de quedas, os registros da Tesla em Portugal aumentaram 28,7% em agosto.

Na Espanha, onde são oferecidos subsídios para veículos elétricos de até 7.000 euros, as vendas da Tesla aumentaram 161%, para 1.435 carros, de 549 em agosto de 2024. Mas as vendas da BYD subiram mais de 400%, para 1.827 carros.