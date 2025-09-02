Ações da espanhola eDreams caem após desaceleração do crescimento de assinantes

Embora as assinaturas sejam comuns em outros setores, como o de música, televisão e telecomunicações, a eDreams foi pioneira em um modelo que oferece acesso a reservas com desconto em companhias aéreas e hotéis por meio de seu site. Eles pagam uma taxa anual fixa de 80 a 100 euros.

Embora a demanda global por viagens aéreas esteja crescendo em um ritmo mais lento do que o esperado pela IATA, órgão das companhias aéreas, a transição da eDreams para um negócio baseado em assinaturas a protegeu das flutuações do setor.

Como resultado do aumento de assinantes, a empresa obteve um lucro líquido de 13,6 milhões de euros no período de abril a junho, o primeiro trimestre de seu ano contábil, em comparação com um prejuízo líquido de 1,2 milhão de euros no mesmo período do ano passado.

A empresa reiterou a sua meta, dizendo que espera que seu lucro em dinheiro antes de juros, impostos, depreciação e amortização aumente para entre 215 milhões de euros a 220 milhões de euros no ano fiscal que termina em 31 de março de 2026, acima dos 180 milhões de euros do ano passado.

(Reportagem de Javi West Larrañaga e Mireia Merino)