Bradesco lança plataforma digital para microempreendedores individuais

SÃO PAULO (Reuters) - O Bradesco divulgou nesta terça-feira que disponibilizou aos seus clientes microempreendedores individuais (MEIs) a nova plataforma digital Empresas e Negócios.

De acordo com o banco, a plataforma reúne navegação simplificada, atendimento digital humanizado e um portfólio de produtos e serviços voltados à gestão financeira do negócio, incluindo a abertura de conta digital gratuita, crédito e integração com soluções Cielo para pagamentos e recebimentos.

O Bradesco disse que o objetivo é ampliar, até o fim do ano, o acesso à plataforma para clientes de pequenas e médias empresas.