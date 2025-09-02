Brasil emitirá títulos soberanos de 5 e 30 anos no mercado internacional

BRASÍLIA (Reuters) - O Tesouro Nacional comunicou nesta terça-feira seu retorno ao mercado internacional com a emissão de títulos soberanos com prazo de cinco anos e o lançamento de uma nova nota de 30 anos, com vencimentos respectivos em 2030 e 2056, anunciando também a possibilidade de troca ou recompra de papéis.

Em conjunto com as operações de venda dos dois títulos, o Tesouro disse que investidores poderão trocar títulos a vencer em 2037, 2041, 2045, 2047, 2050 e 2054 pelo papel com vencimento em 2056. Outra opção será a recompra desses mesmos títulos pelo governo.

"O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar refinanciamento de vencimentos em moeda estrangeira", disse o Tesouro em comunicado.