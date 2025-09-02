Brava tem produção total bruta de 92,4 mil boe/d em agosto

(Reuters) - A Brava Energia registrou produção média diária de 92.372 barris de óleo equivalente (boe) em agosto, representando expansão de 1,6% em relação ao mês anterior, renovando pelo segundo mês consecutivo seu recorde de produção, de acordo com dados preliminares divulgados pela petroleira nesta terça-feira.

A empresa destacou que o campo de Atlanta atingiu o maior nível de produção desde o início da operação.

A Brava também disse que a produção no campo Papa-Terra teve vazão reduzida de forma programada durante a primeira quinzena de agosto para ajustes na operação de offloading nesse período, reduzindo de forma pontual a média de produção.