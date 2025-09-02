China e Hong Kong fecham em queda pressionadas por ações de tecnologia

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong encerraram em queda nesta terça-feira, pressionadas pelas ações de tecnologia, já que os investidores realizaram lucros após uma forte alta nas empresas relacionadas à inteligência artificial e antes do discurso do presidente chinês Xi Jinping na quarta-feira.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,5%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,7%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,5%.

As ações do setor de tecnologia têm sido uma das principais forças impulsionadoras da alta do mercado chinês este ano, com o índice tecnológico STAR50 saltando 34% até o momento.