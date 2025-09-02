Economia do Brasil desacelera no 2º tri em meio a juros elevados

O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no período de abril a junho já marca uma forte desaceleração ante a expansão de 1,3% no primeiro trimestre, em dado revisado de 1,4% informado antes.

Ainda assim, o dado superou a expectativa em pesquisa da Reuters de expansão de 0,3% e, segundo o IBGE, levou o PIB a atingir o maior patamar da série histórica, iniciada em 1996.

Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o PIB teve avanço de 2,2%, em linha com a expectativa na pesquisa nessa base de comparação.

"O efeito mais forte negativo sobre o PIB veio da política monetária, há uma clara desaceleração e isso tem a ver com juros mais altos", disse a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

O enfraquecimento da economia no segundo trimestre já era esperado diante da política monetária restritiva, que inibe o crédito e o consumo. Por outro lado, o mercado de trabalho segue aquecido e deve continuar dando algum suporte à demanda.

O impulso dado pela agropecuária no início do ano se dissipou e o setor registrou no segundo trimestre retração de 0,1%, após crescer 12,3% nos três primeiros meses com uma safra recorde de soja.