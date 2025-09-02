Decisão judicial sobre as tarifas de Trump alimenta incerteza do mercado nos EUA

O tribunal permitiu que as tarifas permanecessem em vigor até 14 de outubro para dar ao governo Trump a chance de entrar com um recurso na Suprema Corte dos EUA. Mas o veredicto não afetou as tarifas aplicadas ao aço e ao alumínio.

Vários participantes do mercado disseram que estavam em um modo de esperar e observar por enquanto, já que se espera que o caso seja levado à Suprema Corte, mas a incerteza crescente está aumentando a lista de preocupações dos mercados, incluindo a independência do Federal Reserve e o aumento dos riscos de estagflação nos EUA.

"Seja o nível (das tarifas) ou o momento ou agora as dúvidas sobre sua validade, temos apenas que deixar as coisas acontecerem", disse Jim Baird, diretor de investimentos da Plante Moran Financial Advisors, sobre a última decisão judicial.

"Ainda não se sabe o que isso significará no curto prazo. Como nossos parceiros comerciais reagirão a isso? Com que rapidez isso chegará à Suprema Corte agora? Há muitas perguntas, mas não muitas respostas."

As altas tarifas cobradas por Trump sobre os parceiros comerciais provocaram a volatilidade do mercado no início de abril, mas a maior clareza sobre os níveis das taxas e as esperanças de cortes nos juros ajudaram as ações a se recuperarem e atingirem níveis recordes.

"Em uma base de prazo mais intermediário, acreditamos que a incerteza corporativa em relação às tarifas permanecerá elevada, embora menor do que os níveis do final da primavera", disse Lori Calvasina, chefe de estratégia de mercado acionário norte-americano do RBC, em uma nota.