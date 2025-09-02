Dino é hostilizado em avião a caminho de Brasília antes de julgamento de Bolsonaro, diz assessoria

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi hostilizado dentro do avião que o levou de São Luís, no Maranhão, para Brasília na segunda-feira, véspera do início da reta final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, que começa nesta terça, informou a assessoria do magistrado.

"O ministro Flávio Dino estava sentado e trabalhando, de cabeça baixa, aguardando a decolagem do voo São Luís-Brasília na tarde desta segunda-feira (1), quando uma mulher, aos gritos, embarcou e iniciou uma série de agressões contra o ministro. A passageira em questão gritava que 'não respeita essa espécie de gente' e que o 'avião estava contaminado'", disse a assessoria de Dino.

"A mulher tentou avançar em direção ao local de assento do ministro, sendo contida pela intervenção de um segurança, que se colocou entre ambos. Ressalte-se que a passageira também gritava frases como 'o Dino está aqui', apontando para o ministro, em clara tentativa de incitar uma espécie de rebelião a bordo. A mulher somente cessou sua conduta após ser advertida pela aeromoça chefe de cabine."