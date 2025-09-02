Dólar dispara com aversão a risco por fatores externos e internos

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,94%, a R$5,529 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo fortes ganhos do dólar nos mercados globais, influenciados pela aversão a ativos de risco na reabertura do mercado dos Estados Unidos, que esteve fechado na véspera por conta de um feriado, o que elevava a volatilidade.

Investidores demonstravam cautela diante da expectativa por uma série de dados econômicos importantes nesta semana, que podem moldar os próximos passos do Federal Reserve, e da incerteza em relação à política comercial norte-americana, que novamente enfrenta obstáculos legais.

Na sexta-feira passada, após o fechamento do pregão nos EUA, um tribunal de recursos decidiu que a maioria das tarifas do presidente Donald Trump é ilegal, prejudicando o uso das taxas pelo governo norte-americano como uma importante ferramenta de política econômica internacional.

As atenções estarão voltadas na próxima sexta-feira à divulgação do relatório de emprego de agosto nos EUA, que pode impactar a percepção de enfraquecimento do mercado de trabalho e as apostas de um corte de juros pelo Fed neste mês.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,93%, a 98,554.