Economistas preveem que atividade seguirá em desaceleração gradual no Brasil no segundo semestre

"O resumo à frente ainda é de desaceleração. Melhor palavra hoje é de acomodação da atividade", afirmou Lucas Barbosa, economista da AZ Quest, que vê crescimento de apenas 0,1% no terceiro trimestre, com o PIB registrando no ano alta de 2% a 2,2%, após crescimento de 3,4% em 2024.

Para Barbosa, o crédito deve ser observado com atenção à frente, diante de uma taxa básica de juros Selic de 15% que o Banco Central já indicou que permanecerá em patamar restritivo por período prolongado.

"O crédito tem dado sinais de desaceleração, ao mesmo tempo em que indicadores de saúde financeira das famílias têm dado sinais de preocupação", disse ele.

Em julho, a inadimplência no Brasil ficou em 5,2%, chegando ao patamar mais elevado desde novembro de 2017, de acordo com dados do BC. Analistas citaram ainda as pesquisas da Fundação Getulio Vargas que apontaram queda da confiança em agosto entre consumidores, indústria e serviços, citando cautela em meio aos juros elevados, incertezas e endividamento.

O impacto do aperto monetário, por outro lado, é mitigado por estímulos fiscais, com destaque para o pagamento de R$60,5 bilhões em precatórios feito pelo governo em julho, e por um mercado de trabalho robusto, com renda em alta, que deve seguir assim por mais tempo.

"O impacto não está sendo maior porque tem estímulos fiscais, um exemplo é o precatório. Não fossem os estímulos fiscais, a desaceleração seria mais intensa", avaliou Claudia Moreno, economista do C6 Bank, que calcula retração de 0,3% do PIB no terceiro trimestre, mas alta de 0,6% no quarto, fechando o ano com expansão de 2%.