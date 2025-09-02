Elliott mira PepsiCo com participação de US$4 bi; ações sobem

Elliott destacou a unidade de bebidas da PepsiCo na América do Norte como uma empresa de baixo desempenho, dizendo que o crescimento e as margens estavam atrasados em relação aos seus pares devido a erros estratégicos, perdas de espaço no mercado de refrigerantes e a introdução de novas marcas e produtos que "prejudicaram o foco e a execução".

A PepsiCo deveria avaliar uma possível re-franquia de sua rede de engarrafamento, nos moldes da rival Coca-Cola , disse Elliott.

A PepsiCo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A estratégia de ativismo da Elliott também ganhou as manchetes no ano passado, quando a firma de investimentos revelou uma participação de US$5 bilhões na Honeywell e orquestrou a dissolução da fabricante de maquinário pesado.

"Com a mentalidade certa e um plano de recuperação adequadamente ambicioso, a PepsiCo representa hoje uma rara chance de revitalizar uma empresa líder global e liberar um valor significativo para os acionistas", escreveu a Elliott em sua carta.

Há cerca de uma década, o investidor ativista Nelson Peltz liderou uma campanha malsucedida para fazer com que a PepsiCo separasse sua unidade de bebidas, que enfrentava dificuldades, de seu negócio de salgadinhos, que é mais forte e abriga marcas como Lay's e Doritos.