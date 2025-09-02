STF não aceitará intimidações, diz Moraes em início de julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe

"Essa coação, essa tentativa de obstrução, não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes deste Supremo Tribunal Federal que darão -- como estamos dando hoje -- a normal sequência no devido processo legal que é acompanhado por toda a sociedade e toda a imprensa brasileiras", disse Moraes.

Por causa do processo contra Bolsonaro, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou o visto de entrada de Moraes no país, além de impor sanções financeiras contra ele por considerá-lo um violador de direitos humanos.

Trump também citou o caso de Bolsonaro para impor tarifa comercial de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA. O presidente norte-americano classificou de "caça às bruxas" o caso contra Bolsonaro.

As medidas do governo norte-americano foram tomadas após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, viajar aos EUA para iniciar uma campanha pela imposição de sanções ao Brasil e a autoridades brasileiras.

Em sua fala, Moraes também lamentou que mais uma vez tenha se tentado um golpe de Estado no Brasil.

"O país e a Suprema Corte só têm a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado", disse.