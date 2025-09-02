Gastos com construção nos EUA recuam em julho

Os gastos com projetos de construção privada recuaram 0,2%. O investimento em construção residencial cresceu 0,1%, com os gastos em novos projetos de moradias unifamiliares subindo 0,1%.

O investimento residencial contraiu no segundo trimestre em seu maior ritmo em dois anos e meio. Espera-se que ele diminua ainda mais no terceiro trimestre, o que marcaria o terceiro declínio trimestral consecutivo.

As altas taxas de hipoteca têm prejudicado o mercado imobiliário. Embora tenham diminuído em relação aos níveis elevados deste ano, devido às expectativas de que o Federal Reserve voltará a cortar a taxa de juros em setembro, elas continuam elevadas.

Um mercado de trabalho em desaceleração também está se tornando uma restrição para as vendas de moradias.

Os gastos com unidades habitacionais multifamiliares caíram 0,4% em julho. O investimento em estruturas privadas não residenciais, como escritórios e fábricas, diminuiu 0,5%. Os gastos com estruturas não residenciais contraíram no trimestre de abril a junho pelo segundo trimestre consecutivo.

(Reportagem de Lucia Mutikani)