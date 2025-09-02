Governo propõe que distribuidora de energia atue em emergências para consumidor livre até 2030

Nova figura do setor elétrico, o SUI será o responsável por garantir o fornecimento de energia elétrica aos pequenos consumidores, como residências, em situações emergenciais e temporárias que afetem a ponta vendedora da energia, como inadimplência, falência ou saída de operação do fornecedor.

A ideia é que o SUI assuma a carteira de clientes desses fornecedores problemáticos, de forma emergencial e temporária, de forma a não deixar o consumidor desamparado, proporcionando mais segurança para quem decidir migrar para o mercado livre.

O consumidor seria atendido pelo SUI por um prazo máximo de 180 dias, considerado suficiente para que ele procure assinar um novo contrato de energia com uma comercializadora ou para que retorne ao mercado de contratação regulada, das próprias distribuidoras.

Conforme proposto, as distribuidoras teriam esse papel nos anos iniciais da abertura total do mercado de energia, até 31 de dezembro de 2030, "em razão de sua experiência no relacionamento com seus consumidores e da sua relação com esses consumidores no que se refere ao serviço de rede".

A partir de 2031, outras empresas poderiam operar nesse segmento.

A consulta pública, que fica aberta por 45 dias, trata também da regulamentação para a abertura do mercado livre de energia para todos os consumidores, ação amplamente aguardada pelo setor elétrico e prevista na Medida Provisória 1.300.