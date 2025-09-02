GPA convoca assembleias para pedir waivers de debenturistas

SÃO PAULO (Reuters) - O GPA publicou nesta terça-feira editais de convocação de debenturistas para assembleias em que pedirá permissão para suspender temporariamente eventual descumprimento de cláusula de endividamento, de modo a evitar vencimento antecipado das obrigações.

A empresa dona dos supermercados Pão de Açúcar está convocando debenturistas das 18ª e 20ª emissões de debêntures, segundo editais publicados ao mercado.

As cláusulas em que a empresa pedirá o chamado "waiver" determinam que a dívida líquida não pode ser superior ao patrimônio líquido. O GPA pede o waiver com efeitos a partir da medição de resultados a serem medidos em 30 de setembro, final do terceiro trimestre.