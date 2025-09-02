Ibovespa recua pressionado por exterior em pregão com PIB e julgamento de Bolsonaro

Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 caía 1,51%, com agentes financeiros cautelosos após um tribunal de recursos dos EUA decidir na sexta-feira que a maioria das tarifas comerciais anunciadas por Donald Trump é ilegal. A corte, porém, permitiu que as taxas sejam aplicadas até 14 de outubro.

Na véspera, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, expressou confiança de que a Suprema Corte dos EUA irá sustentar o uso por Trump de uma lei de poderes emergenciais de 1977 para impor tarifas, mas disse que o governo tem um plano de reserva caso isso não aconteça.

Em Brasília, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na manhã desta terça-feira sessão para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado após a derrota eleitoral de Bolsonaro na eleição presidencial de 2022.

O ministro Alexandre de Moraes, STF, disse que a corte atuará com imparcialidade no caso, sem aceitar intimidações de quem busca submeter a corte à vontade de um Estado estrangeiro.

Também no radar estavam dados mostrando que a economia do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre ante os primeiros três meses do ano, ligeiramente acima de previsões no mercado, mas confirmando expectativas de enfraquecimento em meio à política monetária restritiva e antes do tarifaço dos EUA.

De acordo com a economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Natalia Victal, o cerne da mensagem é resiliência. "Mensagem de desaceleração segue válida. PIB só coloca em dúvida a velocidade da mesma", afirmou em comentário enviado por email.