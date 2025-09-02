Índia busca Rússia, Brasil e Holanda para crescimento das exportações farmacêuticas em meio a tarifas dos EUA

Os EUA respondem por pouco mais de um terço das exportações farmacêuticas da Índia, que consistem principalmente em versões genéricas mais baratas de medicamentos populares. As vendas no país aumentaram 20%, para aproximadamente US$10,5 bilhões, no ano fiscal de 2025.

"A Índia quer aumentar as exportações para outros mercados, e acreditamos que há espaço para crescimento na Rússia, Brasil, Holanda e partes da Europa", disse uma das fontes.

"A ideia é diversificar nossa cadeia de exportação e aumentar a participação de mercado em outros países."

As fontes pediram anonimato já que não estão autorizadas a falar com a mídia.

O Reino Unido é o segundo maior mercado de exportação da Índia, com US$914 milhões em vendas, seguido pelo Brasil, com US$778 milhões.

As exportações para a Holanda e a Rússia ficaram em US$616 milhões e US$577 milhões, respectivamente, no ano fiscal de 2025, de acordo com dados do governo.