Índice europeu STOXX 600 fecha perto de mínima de um mês com alta de rendimentos de títulos por questões fiscais

Os investidores estão preocupados com a sustentabilidade da dívida de vários países da Europa e de todo o mundo, provocando venda de títulos alemães e franceses de prazos mais longos.

Os rendimentos dos títulos alemães de 30 anos atingiram uma máxima desde 2011, enquanto os títulos franceses chegaram ao maior nível desde 2009. Os rendimentos dos títulos se movem de forma inversa aos preços.

O Reunião Nacional, de extrema direita da França, está se preparando para a possibilidade de eleições antecipadas, tendo dito na segunda-feira que derrubará o governo minoritário em um voto de confiança em 8 de setembro.

"Uma grande parte da história no primeiro trimestre foi a expectativa de que os governos começariam a gastar dinheiro (...) e isso geraria lucratividade corporativa", disse Marija Veitmane, chefe de pesquisa de ações da State Street Markets.

"Hoje parece ser o dia em que os investidores estão observando o mercado de títulos com muito mais atenção e percebendo que talvez nem tudo seja tão cor-de-rosa quanto eles imaginavam", disse Daniel Coatsworth, analista de investimentos da AJ Bell.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,87%, a 9.116,69 pontos.