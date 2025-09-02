Inflação da zona do euro tem leve aceleração em agosto

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro teve leve aceleração em agosto, ficando próxima da meta de 2% do Banco Central Europeu e provavelmente reforçando as apostas do mercado de que as taxas de juros permanecerão inalteradas no curto prazo.

A inflação anual nos 20 países que compartilham o euro aumentou para 2,1% no mês passado, de 2,0% em julho, contra expectativa de 2,0% em uma pesquisa da Reuters, devido a um aumento nos preços dos alimentos não processados e a um menor impacto dos custos mais baixos de energia, mostraram dados da Eurostat nesta terça-feira.

O núcleo do índice de inflação, que exclui os preços voláteis de alimentos e combustíveis, repetiu a taxa do mês anterior de 2,3%, contra projeção de 2,2%.