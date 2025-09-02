Itaú deve pagar dividendo adicional com resultados fortes apoiados em transformação digital

"Esperamos conseguir evoluir no valor do dividendo, mas ainda estamos em setembro, tem um ano ainda para concluir, mas as projeções são muito positivas, os resultados estão vindo muito sólidos", acrescentou.

Maluhy e executivos elencaram em cerca de três horas de transmissão movimentos da chamada "jornada de transformação" cultural e digital do Itaú, que permitiu acelerar lançamentos de produtos, aumentar a escalabilidade de soluções e melhorar a experiência dos usuários em suas plataformas.

"Evoluímos significativamente nossas capacidades digitais, uso intensivo de dados, inteligência artificial, automação, design e metodologias ágeis...construímos uma base tecnológica que nos permite evoluir continuamente rumo à hiperpersonalização do relacionamento com os nossos clientes."

Antes de Maluhy, os copresidentes do conselho de administração, Pedro Moreira Salles e Roberto Setubal, integrantes das famílias fundadoras dos bancos que formaram o conglomerado atual, também destacaram a necessidade de aceitar a mudança e a relevância da tecnologia no sistema financeiro.

"O que conseguimos fazer hoje, essa hiperpersonalização, essa granularidade, essa capacidade de atender o cliente individualmente e não de uma maneira massificada, eu acho que só a tecnologia nos permite isso", endossou Moreira Salles, citando aprendizado com outros entrantes. "Fizemos um enorme esforço de modernização e adaptação."

SUPERAPP