Juros futuros sobem com aversão global ao risco impulsionada por temores fiscais

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,67%, em alta de 11 pontos-base ante 13,556% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,85%, com ganho de 12 pontos ante 13,734%.

O movimento das taxas futuras nesta sessão refletiu altas nos rendimentos de títulos de diversos países, como Estados Unidos, França e Reino Unido.

Nos EUA, cujo mercado reabriu nesta terça depois de um feriado na véspera, pesou a decisão de um tribunal de recursos na sexta-feira que considerou ilegal a maioria das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, mesmo permitindo que ele as mantenha em vigor até meados de outubro.

O receio entre os investidores é de que sem a receita proveniente das taxas de importação, o governo dos EUA encontrará ainda mais dificuldades para controlar sua dívida federal, que tende a aumentar com a aprovação de um projeto de lei de cortes de impostos neste ano.

O rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 5 pontos-base, a 4,279%.

No continente europeu, os agentes do mercado também se mostravam preocupados com a questão fiscal em uma série de países, com destaque para a França, que enfrenta instabilidade política diante da iminente derrubada do governo do primeiro-ministro François Bayrou na próxima semana.