Kraft Heinz se divide, desfazendo fusão que não rendeu o esperado

Wall Street previu a separação depois que a empresa disse, em maio, que buscaria oportunidades para aumentar o valor para os acionistas. Ainda assim, os investidores reagiram negativamente, com as ações da Kraft Heinz caindo mais de 6% no início esta tarde, em meio a um movimento mais amplo de venda de ações no mercado.

A fusão de 2015 arquitetada pela parceria entre a empresa de private equity 3G Capital - dos bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles; e a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett - foi criada com o objetivo de cortar custos e impulsionar o crescimento de marcas icônicas, como o Heinz, Jell-O e cream cheese Philadelphia.

Não funcionou. Desde a fusão, as ações perderam cerca de 60% de seu valor, pressionadas em parte por redução de gastos dos consumidores, principalmente após a pandemia.

Buffett disse à CNBC nesta terça-feira que estava "desapontado" com a divisão. A fusão não se revelou uma ideia brilhante, mas desmembrar a empresa não resolverá seus problemas, disse ele.

No mês passado, a Berkshire realizou uma redução de US$3,76 bilhões em sua participação de 27,4% na empresa.

"A complexidade de nossa estrutura atual torna desafiadora a alocação eficaz de capital, a priorização de iniciativas e o aumento de escala em nossas áreas mais promissoras", disse o português Miguel Patricio, presidente-executivo do conselho da Kraft Heinz, que já foi chefe de marketing da cervejaria brasileira Ambev.