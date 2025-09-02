Kraft Heinz se dividirá em duas empresas para impulsionar crescimento

(Reuters) - A Kraft Heinz disse nesta terça-feira que se dividirá em duas empresas de capital aberto, uma com foco no negócio de molhos e a outra em produtos de mercearia, já que a fabricante de produtos embalados dos EUA pretende reavivar o crescimento após anos de vendas fracas.

A primeira empresa, denominada "Global Taste Elevation Co", abrigará marcas como Heinz, Philadelphia e Kraft Mac & Cheese, enquanto a outra, denominada "North American Grocery Co", consistirá nas marcas Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables.

A unidade de molhos arrecadou cerca de US$15,4 bilhões em vendas em 2024, enquanto o negócio de mercearia gerou cerca de US$10,4 bilhões em vendas