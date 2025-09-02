Minério de ferro sobe com esperança de recuperação da demanda após desfile militar na China

A demanda por minério deve se recuperar daqui para frente, já que o impacto do evento sobre a produção de metais quentes tem duração limitada, disseram analistas da Zijin Tianfeng Futures, referindo-se ao desfile que ocorrerá na China em 3 de setembro para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial.

O minério de ferro de referência para outubro na Bolsa de Cingapura subiu 0,69%, a US$102,35 a tonelada.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,06%, a 771,5 iuanes (US$107,86) a tonelada.

O consumo de minério de ferro tem se mantido resiliente, apoiado pela elevada produção de metais quentes, que ainda está muito maior do que no ano anterior, apesar de certo abrandamento nas últimas semanas.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)