Países asiáticos têm demandado muito produtos da Petrobras, diz CEO

SÃO PAULO (Reuters) - Países asiáticos, incluindo a Índia e a China, "estão demandando muito" os produtos da Petrobras, afirmou a CEO da companhia, Magda Chambriard, nesta terça-feira, durante evento em São Paulo.

A demanda é tamanha que a companhia e outras empresas de petróleo do Brasil poderiam "ter facilmente redirecionado exportações", se petróleo tivesse sido taxado pelos EUA, disse a executiva durante um seminário promovido pela Bloomberg.

"A Índia se apresenta para o Brasil e a Petrobras como compradora de todo produto que quisermos exportar", afirmou ela.