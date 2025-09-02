Assine UOL
Perda da independência do Fed elevaria custos de empréstimos e provocaria turbulência, diz Schnabel, do BCE

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - Cercear a independência do Federal Reserve pode ser um tiro pela culatra e elevar os custos dos empréstimos em vez de reduzi-los, além de perturbar todo o sistema financeiro global, disse Isabel Schnabel, membro da diretoria do Banco Central Europeu.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem exercido uma pressão implacável sobre o Fed para reduzir os juros e discutiu publicamente a demissão do chair do Fed, Jerome Powell, a quem chamou de "idiota" e "imbecil" por não ceder às suas exigências.

Intensificando a batalha, Trump tentou no mês passado demitir a diretora do Fed Lisa Cook, dando início a um teste jurídico crítico sobre a capacidade do Fed de funcionar sem interferência política, a base do banco central moderno.

"Qualquer tentativa de minar a independência do banco central levará a um aumento nas taxas de juros de médio e longo prazo", disse Schnabel à Reuters em uma entrevista.

"A história é muito clara sobre os benefícios da independência dos bancos centrais: ela reduz os prêmios de risco e facilita as condições de financiamento para as famílias, empresas e governos", disse Schnabel, uma acadêmica que dirige as operações de mercado do BCE.

Trump está exigindo taxas mais baixas para estimular o investimento e dar alívio aos tomadores de empréstimos hipotecários em relação a algumas das taxas de juros mais altas do mundo desenvolvido.

Mas cortes por motivos políticos sinalizariam que o Fed está disposto a tolerar uma inflação mais alta, corroendo a confiança dos investidores, que detêm trilhões de dólares em ativos dos EUA contando com a certeza da política do Fed.

"Se a perda da independência do Fed acontecer - e espero sinceramente que não aconteça - isso seria muito perturbador para o sistema financeiro global e também teria um impacto sobre o BCE", disse Schnabel.

Essa perda de confiança poderia elevar os custos de empréstimos de longo prazo, que são mais relevantes do que as taxas de curto prazo do banco central para hipotecas e empréstimos comerciais, potencialmente anulando qualquer esforço do Fed para aliviar a carga de financiamento.

Embora essa perda de confiança também possa ameaçar a supremacia do dólar no sistema financeiro global, por enquanto não há alternativa ao dólar, disse Schnabel.

"A grande questão é se o dólar conseguirá manter seu status atual", disse Schnabel. "Estou inclinado a pensar que sim."

"Mas se ele não conseguir, não está claro o que aconteceria no sistema financeiro global, pois não há uma alternativa clara", disse Schnabel. "O sistema financeiro global não está em uma situação em que poderia facilmente viver sem o dólar como a principal moeda."

