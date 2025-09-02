Perda da independência do Fed elevaria custos de empréstimos e provocaria turbulência, diz Schnabel, do BCE

Intensificando a batalha, Trump tentou no mês passado demitir a diretora do Fed Lisa Cook, dando início a um teste jurídico crítico sobre a capacidade do Fed de funcionar sem interferência política, a base do banco central moderno.

"Qualquer tentativa de minar a independência do banco central levará a um aumento nas taxas de juros de médio e longo prazo", disse Schnabel à Reuters em uma entrevista.

"A história é muito clara sobre os benefícios da independência dos bancos centrais: ela reduz os prêmios de risco e facilita as condições de financiamento para as famílias, empresas e governos", disse Schnabel, uma acadêmica que dirige as operações de mercado do BCE.

Trump está exigindo taxas mais baixas para estimular o investimento e dar alívio aos tomadores de empréstimos hipotecários em relação a algumas das taxas de juros mais altas do mundo desenvolvido.

Mas cortes por motivos políticos sinalizariam que o Fed está disposto a tolerar uma inflação mais alta, corroendo a confiança dos investidores, que detêm trilhões de dólares em ativos dos EUA contando com a certeza da política do Fed.

"Se a perda da independência do Fed acontecer - e espero sinceramente que não aconteça - isso seria muito perturbador para o sistema financeiro global e também teria um impacto sobre o BCE", disse Schnabel.