Reag Investimentos negocia com Galapagos Capital venda do controle

SÃO PAULO (Reuters) - A Reag Investimentos discute com a Galapagos Capital e outros interessados a possível venda de seu controle, afirmou a companhia nesta terça-feira em comunicado que responde pedidos de informações feitos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

"A companhia vem nos últimos dias discutindo com diversos participantes do mercado, incluindo a Galapagos Capital, uma possível alienação do seu bloco de controle", afirmou a Reag Investimentos em resposta à CVM publicada ao mercado e assinada pelo presidente e diretor de relações com investidores, Dario Tanure.

"Até o momento, não há qualquer definição sobre uma operação, seja no tocante à sua realização, seja no tocante à identidade do possível comprador, seja no tocante ao formato e às condições de um possível negócio", afirmou a companhia.