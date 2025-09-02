Schnabel pede manutenção dos juros pelo BCE já que economia se mantém firme diante de tarifas

Schnabel disse que não vê a necessidade de mais cortes e que a atual taxa de juros de 2% pode estar estimulando "levemente" uma economia já dinâmica.

"Acredito que talvez já estejamos ligeiramente acomodatícios e, portanto, não vejo razão para um novo corte nos juros na situação atual", disse a economista alemã em uma entrevista.

O BCE deve manter as taxas de juros em sua próxima reunião, em 11 de setembro, mas os investidores veem uma boa chance de que sejam cortados novamente até junho, segundo dados do mercado monetário. Fontes também disseram à Reuters que as discussões sobre novo afrouxamento provavelmente serão retomadas mais à frente.

O Federal Reserve, sob pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, deve cortar os juros neste mês.

No entanto, Schnabel disse que a economia da zona do euro teve desempenho melhor do que o esperado graças ao "crescimento robusto da demanda interna", e que agora está prestes a receber um "impulso fiscal significativo" do investimento da Alemanha em infraestrutura e nas Forças Armadas.

Ao contrário de muitos de seus pares e das projeções do próprio BCE, Schnabel argumentou que as tarifas comerciais impostas pelo governo Trump aumentarão a inflação, mesmo sem retaliação da União Europeia.